[Hands-on] Mandragora – tekenen van een goede Metroidvania

Een Metroidvania die ook RPG gameplay elementen heeft? Mandragora doet het en het lijkt een boeiende game te worden.

Tijdens Gamescom mochten we bij Marvelous alvast de game Mandragora spelen. Een spel wat het beste omschreven kan worden als een Metroidvania die gemaakt is met een prachtige 2.5D-omgeving. De wereld waar het zich afspeelt, heeft prachtig vormgegeven graphics.

In Mandragora bevind je je in de wereld Faelduum. Deze bijzondere wereld wordt bedreigd door een grote hoeveelheid monsters en de gevaarlijke effecten van het verschijnsel, Entropy. Helaas weten we nog niet wat dit verschijnsel exact is en wat het betekent voor de wereld en de inwoners. Wat we wel weten is dat de inwoners het zwaar hebben.

Metroidvania met RPG elementen maken het uniek

In onze korte demo hebben we een stuk van de gameplay buiten steden kunnen proberen. Hier is waar je het idee van de Metroidvania van krijgt. Gebieden waar je nog niet heen kunt omdat je krachten mist, en baasgevechten waar je u tegen zegt. In ongeveer 20 minuten heb ik kennis gemaakt met de gameplay die ook RPG-elementen heeft. Zo kwam ik er achter dat je verschillende klasses hebt voor je personage en je door middel van crafting en upgrades je steeds meer kunt doen. Mijn personage was een spellbinder, want ja classess met magie blijven toch mijn favoriet.

Het zorgde voor een fijne combinatie van lange afstandsaanvallen en melee. Waardoor je ook op een wat veiligere afstand kon aanvallen. Wat ik hieraan alleen wel merkte, is dat de mana die voor magie nodig was niet vanzelf bijvulde en ook onderweg eigenlijk alleen bij rustgebieden weer bijvulde. Hopelijk zal dat in de uiteindelijke release aangepast worden, aangezien het hierdoor wat minder nuttig aanvoelde.

Ondanks het stukje van de mana ziet de game er prachtig uit, het is uitdagend en ik ben oprecht benieuwd naar meer. Gaat de gameplay diepgaander worden zoals verwacht en hoe gaat het verhaal zijn? Hopelijk krijgen we daar snel meer over te weten. Het is in elk geval een game om in de gaten te houden.