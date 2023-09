[Hands-on] Savant – Ascent Remix

Een nieuwe twin-stick shooter komt er binnenkort aan, wij konden hem alvast testen.

D-Pad Studio, bekend van onder andere Owlboy, brengt dit jaar een vernieuwde versie van hun allereerste game uit. De game Savant – Ascent kwam oorspronkelijk uit voor smartphones, maar is nu na een flinke uitbreiding en update klaar voor een nieuw leven. Dit tien jaar na de originele release, is echter de gameplay niet verouderd? Wij konden de Switch-versie alvast testen op Gamescom.

Savant – Ascent Remix is een samenwerking tussen de studio en de artiest Savant. Ten tijde van de originele release bracht Savant een album Alchemist uit en de ontwikkelaars zijn toen een samenwerking aangegaan. Hieruit is de twin-stick shooter Savant – Ascent ontstaan. In het spel speel je als een alchemist die terug naar de top van zijn kasteel moet komen om een op hol geslagen steen der wijzen te stoppen.

De gameplay van het spel blijft goed in elkaar zitten. Het is een uitdagende game met snelle en veel actie. Als de alchemist moet je constant in beweging blijven om vijanden te ontwijken. Door onder andere te dashen en te springen op het kleine platform waar je op kunt bewegen. Des te meer je beweegt des te sneller je speciale aanval oplaadt. Het is dus aangeraden om ook wanneer je niet ontwijkt te blijven bewegen.

Waar de game origineel maar één level had om door te spelen zal deze er vier bevatten. Ieder level met andere muziek van Savant en een goede uitdaging. Het zal wel een korte game blijven, aangezien de levels an sich redelijk kort zijn. De lengte zit hem namelijk vooral in de uitdaging van het spel. Ik heb namelijk in een half uur net één level gehaald. Dit was bovendien op de nieuwe modus die makkelijker is dan het origineel.

Als je alles samenneemt, denk ik dat je niet al te veel uren kwijt bent aan het spel. Al kun je zeker als je beide moeilijkheidsniveaus toch nog wel wat er in stoppen. Bovendien kun je in ieder level bonus tracks van Savant vrijspelen door stukken van Cd’s te verzamelen.

Savant – Ascent Remix verschijnt eind deze maand op pc, maar verschijnt later ook op de Switch, PlayStation en Xbox