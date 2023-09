Jupiter brengt alle Picross e-puzzels van de Nintendo 3DS naar de Nintendo Switch onder een nieuwe naam

Bereid je voor op Picross S+!

Kun je niet genoeg krijgen van picross-puzzels op jouw Nintendo Switch? Dan hebben we goed nieuws voor je! Ontwikkelaar en uitgever Jupiter brengt namelijk alle eerdere puzzels uit de Picross e-serie naar Nintendo’s hybride console. Dit komt voor fans goed van pas aangezien de Nintendo 3DS eShop helaas al een tijdje gesloten is. De puzzels worden in bundels van €4,99 per stuk worden aangeboden. Ook is al bekend dat elk bundel ongeveer 150 Picross-puzzels van diverse formaten zal bevatten. Echter moeten Switch-bezitters nog wel even wachten op deze lading puzzels, want Picross S+ zal ergens volgend jaar pas verschijnen.

Omdat er nog geen trailer voor Picross S+ is verschenen kun je hieronder de originele trailer bekijken van Picross e van de 3DS.