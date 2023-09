Nickelodeon All-Star Brawl 2 toont geheel nieuwe Aang in de schijnwerpers

Het roster voor deel twee blijft maar groeien!

Na de aankondiging van All-Star Brawl 2 komen er nu geregeld nieuwe spotlights uit voor karakters in de game. Het gaat vooral om nieuwe toevoegingen zoals Jimmy Neutron, maar soms komt er ook een karakter uit het eerste deel voorbij met een compleet nieuwe moveset. Deze keer hebben we dan ook Avatar Aang in de schijnwerpers met een gedetailleerde video van zijn nieuwe moves.

Sommige acties zijn nog herkenbaar, maar het grote merendeel is vernieuwd en geeft veel nieuwe mogelijkheden in gevechten. Het maakt Aang een uitdagend karakter om te spelen met vloeiende moves op de grond en een erg sterke aanwezigheid in de lucht.

Naast Aang zijn er onderhand al veel meer spotlights, te veel om hier allemaal te plaatsen. Om toch nog een recente te pakken hieronder Ember van de nostalgische show Danny Phantom. Maar ook karakters zoals El Tigre, April O’Neil, Raphael & Donatello van de Teenage Mutant Ninja Turtles, en karakters als Plankton, Squidward en Patrick hebben spotlight trailers ontvangen die je hier kunt terugvinden.

Op dit moment is er nog geen release datum bekend, maar staat nog wel in de planning om dit jaar uit te komen. Ben je hyped voor Nickelodeon All-Star Brawl 2? Wat zijn je ervaringen met het eerste deel? Deel je ervaringen hieronder.