Pokémon komt naar het Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum in Amsterdam krijgt binnenkort een bijzondere samenwerking.

In een bericht op Twitter/X heeft The Pokémon Company International een bijzondere samenwerking aangekondigd. In het bericht is onthuld dat vanaf 28 september iets in het Van Gogh Museum zal komen van de bekende franchise. Wat exact moet nog onthuld worden, maar het lijkt er op dat er Pokémon kunst te zien zal zijn welke geïnspireerd is door Van Gogh.

Wanneer er meer informatie is zullen we dat natuurlijk delen.