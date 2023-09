[Review] Rune Factory 3 Special – Een fantasy farming klassieker nu in HD

Een bevredigende loop van farming, romantiek en dungeon crawling

Rune Factory 3 Special is een remaster van de oorspronkelijk op Nintendo DS uitgebrachte klassieker Rune Factory 3 en verscheen op 5 september 2023. Een Rune Factory-game kan je eigenlijk omschrijven als de combinatie van Harvest Moon en een Actie-RPG. Het grootste deel van je tijd besteed je aan het kweken van gewassen om deze te verwerken of te verkopen. Je dient contacten te onderhouden met de plaatselijke bevolking en moet verschillende quests uitvoeren om hun bewondering te winnen. En dan zijn er nog de gevechten in de dungeons. Een mix dus van heel veel verschillende spelelementen. De vraag is of dit niet teveel van het goede is. Lees mijn review om te weten of dit spel de som van die diverse delen overstijgt.

Een bemiddelaar nodig tussen mensen en monsters…

Het spel opent met een jonge held met geheugenverlies. Hij is half mens en half monster en zou zichzelf kunnen transformeren in een gouden Wooly, een schaapachtig wezentje. Hij wandelt het stadje Sharance binnen en krijgt onderdak in de gigantische Sharance-boom. Daarbij komt de verantwoordelijkheid om een stuk land te bewerken. Kort nadien leer je dat de gigantische boom niet meer groeit sinds de mensen van het stadje en de monsternederzetting in de buurt de vriendschappelijke betrekkingen hebben verbroken. Alleen een held met banden met beide rassen kan herstellen wat lang geleden werd verbroken.

…maar geen ervaring vereist

Rune Factory 3 biedt een grote vrijheid en tegelijk een stressvrije ervaring, zodat je elk aspect op je gemak kan verkennen. Er zijn namelijk geen deadlines. Je loopt nooit het risico om huwelijkskandidaten te missen of een game-over te krijgen door bepaalde doelen niet op tijd te voltooien. Ik raad wel aan een voorraad in te slaan van speciale voorwerpen die verslagen monsters achterlaten. Je hebt immers een aantal specifieke nodig voor de end-game. Af en toe moet je grinden, voor voorwerpen die je voor bepaalde quests nodig hebt, wat bij mij soms wat frustratie opriep.

Dungeon crawling

Rondom Sharance zijn de vier dungeons allemaal direct toegankelijk. Elke dungeon heeft een apart seizoen. Voor elke dungeon staat een bordje met het aanbevolen niveau en de monsters. Als je echter een onvoldoende level hebt, dan krijg je gegarandeerd een pak rammel. Sterf je in een dungeon, dan ontwaak je in de apotheek in het dorp. Elke keer moet je wel een steeds hogere factuur betalen. De gevechten zijn real-time en behoorlijk snel en opwindend, maar het is niet het meest geavanceerde systeem. Het komt vaak neer op snel toe te slaan en aanvallen te ontwijken. Je kan hiertoe beschikken over een groot arsenaal aan wapens, van magie tot zwaarden, bijlen of speren. Je kan ook dorpsbewoners en monsters meenemen in de strijd, maar helaas is de AI van de deze niet erg goed.

Een goede vechter is een harde werker

Zoals te verwachten van dit genre, is landbouw belangrijk. Zaadjes planten en gewassen oogsten is de belangrijkste manier om geld te verdienen. Bloemen en groenten die je verzamelt kan je ook als cadeau geven of verwerken in maaltijden en drankjes. Je boerderij opbouwen is vrij intuïtief en zal bekend zijn voor iedereen die vergelijkbare farming-games heeft gespeeld. Er is een kalendersysteem en er zijn vier seizoenen waarin je verschillende gewassen kunt planten. Als je midden in de zomer een wintergewas nodig hebt, kan je ook terecht in de kleinere velden in de vier seizoensgebonden dungeons van het spel. Je kan ook uitstekend vissen in de talloze meren, zeeën en rivieren. Dit is een goede mini-game en je vangst kan je dan gebruiken in allerlei culinaire gerechten.

Elke actie geeft je de kans een vaardigheid te levelen

Rune Factory 3 biedt een deftig craftingsysteem. Het plaatselijke restaurant verkoopt een aantal broden met recepten die, afhankelijk van je vaardigheidsniveau, nieuwe dingen leren om te maken. Het aantal loopt in de honderden en is nuttig voor alle aspecten van de gameplay. Hogere vaardigheden in koken en alchemie leiden tot betere magische drankjes, terwijl deze voor crafting en forging spelers helpen een betere gevechtsuitrusting te maken. Diep in de post-game, ver voorbij de ongeveer dertig uur die nodig zijn om het hoofdverhaal uit te spelen, ontdek je nog altijd nieuwe dingen om te maken.

Ook het RPG-levelsysteem in het spel is goed uitgewerkt. Vrijwel elke actie die je onderneemt leidt tot een gevoel van voldoening als het bericht “Skill Up!” verschijnt. Naast je vaardigheden van aanval en defensie, zijn er ook veel minder voor de hand liggende die upgraden, zoals slapen, eten of rondwandelen.

Monsters kunnen ook je vrienden zijn

De monsters waartegen je moet vechten in de dungeons kan je ook vangen. Dit kan je zodra je een schuur hebt laten bouwen onder de Sharance boom. Buffels en cluckadoodles kunnen bijvoorbeeld melk en eieren gaan produceren. Al je monsters kunnen ook worden belast met taken, zoals het besproeien van gewassen en het planten van zaden. Hierdoor kan een groot deel van het werk worden geautomatiseerd. En je kan ze ook meenemen om te helpen vechten in de dungeons.

Romantiek hangt in de lucht

Romantiek is een belangrijk onderdeel van Rune Factory 3. Je dient immers één van de elf bachelorettes te versieren om het verhaal te beëindigen. Hun conversaties zijn simpel maar deftig en vaak grappig, zoals de hilarische dochter uit een rijke familie die alleen het tegenovergestelde zegt van wat ze bedoelt. De bewoners geven je dagelijkse verzoeken die je vriendschapsniveaus helpen verhogen en meer stukjes verhaal opleveren. Het uitvoeren van die quests levert nieuwe spelelementen, recepten of geschenken op. Wanneer je uiteindelijk een bewoonster hebt gehuwd, is er nog een post-game en kan je kinderen krijgen. Hun geslacht kan je zelf kiezen.

Wat is er “Special” aan?

Deze remake biedt een aantal upgrades. Zowel visueel als auditief is deze game een grote stap voorwaarts ten opzichte van de originele DS-versie. De graphics zien er scherp en gedetailleerd uit, zowel in de spelwereld als in de portretten van de personages. Het geluid past goed bij de sfeer en het verhaal. De voice-acting is beperkt tot af en toe een woord of het begin van een zin, maar af en toe zijn er volledige conversaties toegevoegd. Deze zijn dan wel heel goed gedaan.

Een andere toevoeging aan Rune Factory 3 Special is de Newlywed Mode, die bijvoorbeeld ook in de remaster van Rune Factory 4 Special zat. Spelers krijgen dan een extra avontuur die ze met hun echtgenote naar keuze kunnen spelen nadat ze zijn getrouwd. Er is ook een nieuwe moeilijkheidsgraad, Hell-mode, waardoor het spel een stuk pittiger wordt. Ideaal voor ervaren spelers. Persoonlijk vond ik de dungeons uitdagend genoeg. Uiteindelijk heb je wel alle tools in handen om de eindbazen te verslaan. Er is namelijk veel mogelijk met forging en crafting. En als het nog te moeilijk is, zorg dan gewoon dat je een aantal levels hoger bent.

Wat is er minder “Special” aan?

Rune Factory 3 Special heeft een aantal tekortkomingen. De belangrijkste voor mij is de stroeve besturing. Om de haverklap was ik energie aan het verspillen omdat ik op het verkeerde vakje water aan het sproeien was of vaak het verkeerde voorwerp aan het oppakken was. Ook de interface voor je inventaris is onoverzichtelijk en soms irritant. Zo nemen gewassen van verschillende niveaus aparte plekken in. Je kan ook niet meerdere quests tegelijk uitvoeren of deze opdrachten in je menu’s checken. Met wat kleine quality of life aanpassingen, had deze remaster enkele kleine frustraties kunnen voorkomen.

Conclusie

Rune Factory 3 een charmant spel dat heel veel afwisseling biedt. De combinatie van gewassen kweken, je relatie opbouwen en je optimaal uitrusten voor de gevechten werkt goed samen. Het is een zeer solide game waarvan het eindresultaat groter is dan de som van de delen.

Marvelous heeft van deze DS-klassieker een goede remaster gemaakt voor de moderne console. De charme en de originaliteit zijn behouden en de graphics zijn een goede verbetering. Het verhaal heeft een aantal mooie momenten. De ontknoping heeft een bevredigende en emotionele impact. Rune Factory 3 Special is te koop voor €39,99 in de eShop. Het is een geweldige opstap voor gamers zonder ervaring in farming-games of voor zij die het origineel willen herbeleven.

+ Mooi overkoepelend verhaal

+ Veel manieren om te spelen en geld te verdienen

+ Diepgaande crafting-systemen

+ Uitdagende gevechten

+ Goede mix RPG en farming – AI van de NPC’s is niet al te best

– Enkel vrouwelijke bachelorettes en mannelijke hoofdrol

– Besturing kon beter

– Beheer van inventaris en voorwerpen kon beter

DN-Score 8,2