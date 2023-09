[DN’s Five] Games waarop we hopen tijdens Nintendo Direct

Welke games hopen Robert en Alice te zien tijdens de Nintendo Direct? Lees hier hun top 5!

Morgen, donderdag 14 september 2023, om 16:00 uur zal Nintendo een Nintendo Direct uitzenden. Zoals altijd worden er nieuwe games onthuld en krijgen we updates over al aangekondigde games. Het mag dan altijd een verrassing zijn wat er getoond wordt, maar dat betekent niet dat we nergens op hopen. In deze DN’s Five delen Robert en Alice hun top 5 aan games die ze hopen te zien tijdens de Nintendo Direct.

5: Kleinere games op Gamescom & Inazuma Eleven

Robert

De afgelopen periode heb je misschien al weleens een hands-on van mij gelezen over de games die ik mocht spelen op Gamescom. Daar zaten echt veel mooie parels bij. Song of Nunu heeft daarin toch wel het meeste indruk op mij gemaakt. Ik hoop dat de ontwikkelaars van deze game wat ruimte hebben gekregen tijdens de presentatie van morgen.

Alice

Hoge verwachtingen heb ik meestal niet voor een Nintendo Direct, maar er zijn natuurlijk wel games die ik graag zou zien. Als fan van LEVEL-5 hoor ik graag wat meer informatie over Inazuma Eleven: Victory Road. Deze game verdient een plekje in een grote Nintendo Direct. Na alle problemen met de ontwikkeling lijkt de game eindelijk op koers te liggen om binnenkort te verschijnen. Een trailer met releasedatum zou echt een droom zijn die uitkomt. De kans dat het echt gebeurt is waarschijnlijk klein. LEVEL-5 houdt namelijk op 21 september een eigen show en het is logischer als het daar bekendgemaakt wordt. En toch zou ik het geweldig vinden om die game in de spotlight te zien.

4: Professor Layton & Ring Fit Adventure 2

Robert

Voor mij zijn de Professor Layton-games vooral herinneringen aan vroeger. Op vakanties in het buitenland en in Nederland kon ik tijdens de releases van de eerste delen niet van mijn handhelds afblijven. Ik heb heerlijk samen kunnen puzzelen met familie, vrienden en mensen die ik op vakantie ontmoette (met een Nintendo DS of 3DS). Professor Layton and the New World of Steam zag er veelbelovend uit. Ik ben benieuwd of er tijdens de Nintendo Direct van morgen nog wat extra aandacht aan gegeven wordt!

Alice

Toen Ring Fit Adventure verscheen voor de Switch, bleek het een onverwachte hit te zijn. Het weet het sportieve met vermakelijke gameplay te combineren. Nu na een aantal jaar zullen de meesten de game wel hebben uitgespeeld en zou een opvolger perfect zijn. Zelf loop ik nog wat achter en heb nog een groot stuk te gaan, maar toch kijk ik best wel uit naar een vervolg. Ring Fit Adventure 2 zou een perfecte game zijn voor de wintermaanden! Lekker trainen in huis terwijl het buiten slechter weer is. Wie weet zorgt het ook voor wat motivatie voor mezelf om Ring Fit nog uit te spelen voor deel 2 verschijnt.

3: Super Mario RPG & Xenoblade Chronicles X-port

Robert

De SNES-game die wij nooit hebben kunnen spelen. Ik ben zo benieuwd naar deze remake. Hopelijk worden er uitgebreidere beelden getoond van deze game. Hoe gaat Nintendo om met het bronmateriaal en heeft Super Mario RPG de tand des tijds doorstaan? Morgen komen we vast meer te weten, want ik kan mij niet voorstellen dat ze hier niet iets nieuws van gaan laten zien.

Alice

Nu Xenoblade Chronicles 3 de grote DLC-uitbreiding heeft gekregen, is het tijd voor het volgende Xenoblade-avontuur. Van Xenoblade kan ik namelijk nooit genoeg krijgen. Ik zou graag zien dat Xenoblade Chronicles X de stap maakt naar de Switch. Deze kwam oorspronkelijk uit voor de WiiU en verdient een plekje op de Switch. Het lijkt me de perfecte game om onderweg te spelen. Zeker gezien ik hem op de WiiU nooit gespeeld heb, hoop ik dat we deze snel zullen zien.

2: Super Mario Odyssey 2 & Fire Emblem

Robert

Agh, dromen mag altijd! Dat Nintendo ooit met een nieuwe 3D-Mario komt is wel zeker. Ik schat de kans niet zo groot in dat het tijdens deze Nintendo Direct zal gebeuren. Als het dan toch wel gebeurt, dan gok ik op een Super Mario Odyssey-vervolg. Wellicht in aanloop naar de Switch 2 een fijne zoethouder en vergelijkbaar zoals ze dit ook met Super Mario Galaxy 1 & 2 deden.

Alice

De geruchten gaan al langer dat er een remake van Fire Emblem: Genealogy of the Holy War komt. Wat mij betreft mag deze game zeker in de Direct getoond worden. De game is nooit eerder in het Westen verschenen en daar is het nu mooi tijd voor. De DLC van FE: Engage werd vrij snel na de release van Engage uitgebracht. Het zou daarom kunnen dat de remake nu wordt aangekondigd en al vrij snel gaat verschijnen.

1: 3D-Donkey Kong & Professor Layton

Robert

Volgens mij roep ik dit al jaren, maar er zal toch een moment komen dat ze iets met Donkey Kong gaan doen? Deze franchise biedt zoveel kansen op 3D-gebied. Hoe jammer is het dat we naast de Country-games eigenlijk verder weinig hebben gezien van Donkey, Diddy, Cranky en de rest. Nintendo, als een nieuwe game teveel moeite is breng dan alsjeblieft een remake uit van Donkey Kong 64!

Alice

Ik had op plek 5 al een LEVEL-5-game, maar op plek 1 staat toch echt Professor Layton. Na de aankondiging van Professor Layton and the New World of Steam zit ik al maanden op nieuws te wachten. Deze Direct lijkt me perfect om een nieuwe trailer te tonen. Een releasedatum lijkt me sterk, maar wat een verrassing zou dat toch zijn. Of wat denk je van een collectie van alle oude Layton-games om de pijn van het wachten te verzachten. Dat zou nou eens een klapper kunnen zijn. Wat het ook moge zijn, ik hoop vooral iets van Professor Layton te zien.

