Maak kennis met vijf nieuwe dansjes uit Just Dance 2024 Edition

Het officiële YouTube-kanaal van Just Dance heeft net zoals vorige week weer een aantal dansjes voor ons geüpload!

Vorige week werden, nadat we een paar maanden moesten wachten, eindelijk de meer dansjes van Just Dance 2024 Edition bekendgemaakt. Vorig jaar kregen we bij Just Dance 2023 Edition bijna elke week nieuwe dansjes ,en dus liedjes, te zien. De kans is groot dat dit bij het allernieuwste dansspel ook weer gaat gebeuren. Net als vorige week zijn er ook vanavond namelijk weer een aantal dansjes op het officiële YouTube-kanaal van Just Dance geüpload.

Hoewel we van een paar liedjes al wisten dat ze in de game zouden verschijnen is er wel het één en ander duidelijk geworden. Zoals je in onderstaande lijst kan zien krijgt Flowers van Miley Cyrus een speciale fitness versie.

I Am My Own Muse van Fall Out Boy

Rapper’s Delight van Groove Century

Survivor van Destiny’s Child

Flowers van Miley Cyrus (Fitness Version)

Butter van BTS

Wil je graag kennis maken met de eerder bekendgemaakte dansjes en liedjes? Klik dan hier.

Ben je benieuwd geworden hoe de dansjes eruitzien? Neem dan een kijkje naar onderstaande video’s!