Nintendo Direct bevestigd, morgen om 16:00

De geruchten klopten, er is een nieuwe Direct die deze week verschijnt. Morgen is het al zo ver.

Er gaan al langere tijd een aantal geruchten de rondte over een Nintendo Direct voor deze maand. Niet alleen over dat deze zou plaatsvinden, maar ook mogelijke inhoud zoals F-Zero kwamen veel naar voren. Nu is het eindelijk bevestigd. Morgen zal namelijk om 16:00 een nieuwe Nintendo Direct plaatsvinden.

Deze Direct zal focussen op de spellen die deze winter zullen uitkomen (dus tot en met maart 2024) en gaat ongeveer 40 minuten duren. Er zijn geen games onthuld die hier sowieso in zullen verschijnen dus het is nog even afwachten.