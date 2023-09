Super Bomberman R 2 is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer!

Super Bomberman R verscheen als één van de allereerste spellen op de toen nog gloednieuwe Nintendo Switch. Inmiddels is Nintendo’s hybride console al flink wat jaartjes ouder en dus is het de hoogste tijd voor het vervolg op het Bomberman-spel. Gelukkig hoeven fans van de serie niet meer te wachten op Super Bomberman R 2, want de game is vanaf vandaag te spelen op de Switch! Super Bomberman R 2 gaat zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €49,99 over de toonbank. Mocht je ervoor kiezen om het vecht- en partyspel in de Nintendo eShop te kopen dan heb je 5 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Maak je klaar voor de allernieuwste verschijning in de Super Bomberman R-reeks, want Super Bomberman R 2 is hier! Het vecht- en partyspel biedt de grootste hoeveelheid content ooit met onder andere nieuwe avonturen en spelmodi. Naast de welbekende Standaard-, Grand Prix- en Battle 64-modi is er nu ook een gloednieuwe spelmodus aanwezig. Deze modus met de naam Kasteel worden spelers verdeeld in twee groepen, namelijk de aanvallers en de kasteelverdedigers. Daarbij is er ook een verbeterde verhaalmodus aanwezig, waar je onder andere nieuwe planeten bezoekt. Uiteraard is dit spel net zoals zijn voorganger ook weer zowel offline als online te spelen. Gaat het jou lukken jouw tegenstanders te verslaan?

Ben je benieuwd geworden naar Super Bomberman R 2? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!