Aankondiging & trailer voor Eastward DLC – Eastward: Octopia

Weer met Sam en John op avontuur!

Wie kent Eastward nog? Het geliefde spel kwam in 2021 uit en kreeg vele positieve reviews. Zo ook bij ons kreeg Eastward een solide 8,5. Deze aandoenlijke game was zelfs zo geliefd onder fans dat er destijds een fysieke editie, collector’s edition en een uniek bordspel voor de game werden gemaakt.

Nu krijgen we in de Nintendo Direct de aankondiging van DLC voor de game in de vorm van Eastward: Octopia. Net als het origineel speel je hier met Sam en John. De helden bevinden zich nu in een afgelegen bergdorpje en starten als boeren een nieuw leven. Het wordt dan ook veel ontdekken, praten, verzamelen en bouwen. De trailer is een genot voor het oog en toont vele gebieden en acties die je kunt uitvoeren in de DLC.

Eastward: Octopia staat gepland voor de winter dit jaar en laat dus niet lang meer op zich wachten. Ben jij hyped voor de DLC? Misschien is dit een wake-up call om het origineel nog een keer op te pakken?