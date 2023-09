Among us krijgt gratis een nieuwe map

Among Us krijgt weer een nieuwe map in oktober.

Eén van de games die de afgelopen jaren ongekende populariteit ontving, is natuurlijk Among Us. Met oorspronkelijk met maar één modus en één level is de game over de jaren heen flink gegroeid. Zowel in spelers als content.

In oktober is het tijd voor een nieuwe kaart om op te spelen. Of je nu onderdeel bent van het team of een imposter bent, de Fungle Map gaat iets nieuws worden voor spelers. Dit eiland gaat vol paddenstoelen, verstopplekken, nieuwe opdrachten en meer zitten.