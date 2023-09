Another Code: Recollection komt begin 2024 naar de Switch

Twee games in één

Geen nieuwe titel maar wel de mogelijkheid om de Another Code-titels opnieuw te beleven op Nintendo’s hybride console. Nintendo heeft vandaag tijdens de Nintendo Direct Another Code: Recollection aangekondigd. De collectie komt op 19 januari 2024 naar de Nintendo Switch. De game bestaat uit twee remakes en wel van Another Code: Two Memories en Another Code: R – A Journey into Lost Memories. Deze games verschenen eerder op respectievelijk de Nintendo DS en de Nintendo Wii.

Beide games zijn point-and-click-avonturenspellen waarbij je door de game te doorlopen steeds meer te weten komt over het verhaal en de mysteries. In Another Code: Two Memories ontvang Ashley een brief van haar overleden vader. Op het afgelegen Blood Edward Island gaat zij op zoek naar antwoorden op allerlei vragen. Op dot eiland moet zij onder andere verschillende puzzels oplossen en zal zij ook een mysterieuze jongen ontmoeten. Het tweede deel in de serie richt zich juist meer op de mysteries rondom de moeder van Ashley. De trailer die werd getoond kun je hieronder bekijken: