Bestel Super Mario Bros. Wonder bij Nintendo voor gratis goodies

Of kies één van de speciale bundels die beschikbaar is via de My Nintendo Store.

Volgende maand verschijnt Super Mario Bros. Wonder voor de Nintendo Switch. De game werd eerder dit jaar voor het eerst onthuld en lijkt flink wat verrassende elementen te gaan hebben. De pre-orders voor de game zijn al even beschikbaar, maar Nintendo gaat wat gratis spullen meegeven als je het direct bij hun besteld. De pagina die je hier kunt vinden heeft verschillende mogelijkheden om het spel te kopen. De standaard optie is € 59,99 en bevat het spel met een gratis olifantenappel stressballetje en drie pins met designs van de Wonderbloem, Babbelbloem en olifantenappel. Voor € 66,99 krijg je er een Babbelbloem figuurtje bij (en de gratis goodies) en voor € 75,99 krijg je nog meer spullen. Deze versie krijgt bovenop de rest ook nog een 2D-diorama en magneten.