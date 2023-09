Cozy RPG avontuur Bandle Tale komt eraan

Een League of Legends avontuur

Welkom in Bandle City. Van de studio achter Graveyard Keeper komt nu Bandle Tale. In deze stad kan alles met magie, en dus ook alles misgaan. In dit avontuur speel je als een Yordle en zal de insteek vooral zijn om te verzamelen en te bouwen. Verbeter de stad, help andere inwoners (waaronder een pratende sok?) en bouw er op los.

Geen zorgen er zit ook een verhaal in Bandle Tale. Je moet de magie terugbrengen, wat makkelijker is gezegd dan gedaan. De game heeft een cozy pixel stijl en staat gepland om in 2024 uit te komen. Voor nu is er nog veel onbekend, maar de insteek lijkt meer in de richting Harvest Moon en Animal Crossing te zijn, dan een meer actiegerichte RPG. Is dit een spel dat je aanspreekt? Of toch liever een League of Legends avontuur zoals Song of Nunu?