DAVE THE DIVER duikt vandaag naar de Switch

Vang vissen en run een sushi restaurant in deze populaire adventure RPG

De indie game DAVE THE DIVER verscheen een paar maanden geleden al voor de PC en werd al vrij snel een groot succes. Dit was voor indie ontwikkelaar Mintrocket dan ook een goede reden om de game naar de Switch te brengen. Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag werd duidelijk dat deze populaire indie game op 26 oktober naar de Switch komt! DAVE THE DIVER is een singleplayer adventure RPG. In de game spelen we met Dave, een duiker die overdag vissen vangt en s’avonds een sushi restaurant runt. In de game ontrafel je samen met Dave en zijn crew de geheimen van het mysterieuze blauwe gat. Bekijk de trailer hieronder: