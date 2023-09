De eerste 3 Tomb Raider-games krijgen een remaster

Tomb Raider I-II-III Remastered geeft de originele games een nieuw uiterlijk.

Vandaag heeft Nintendo aangekondigd dat de eerste 3 Tomb Raider-games een remaster krijgen. De trilogie staat gepland voor een release op 14 februari 2024. Bekijk de aankondiging hier:

Aankomende Valentijnsdag wordt voor velen een moment om hun eerste gameliefde opnieuw te ontmoeten. En hoe?! In een nieuw jasje ziet ze er beter uit dan ooit tevoren. Maar mocht je haar liever in haar low-poly-ogen aankijken, dan heb je de mogelijkheid om ‘on the spot’ te schakelen tussen de traditionele graphics en de opgepoetste versie. En dan komt ze ook nog eens opdagen met extra’s, zoals alle uitgebrachte DLC. De remaster wordt ontwikkeld door Aspyr.

Hoewel de originele Tomb Raider eerst op Sega’s Saturn uitkwam, staat de franchise vooral bekend als een PlayStation-serie. Vooral de oorspronkelijke trilogie deed het goed op Sony’s 32-bitsysteem. De eerste game ‘Tomb Raider: Starring Lara Croft’ zette de console voor velen op de kaart toen deze in 1996 uitkwam. Het liet dan ook duidelijk zien wat de PlayStation allemaal kon. Maar uiteraard draaien games om meer dan mooie plaatjes en met de uitdagende gameplay en spannende avonturen werd Lara Croft in één klap wereldberoemd.

Heb jij de originele trilogie gespeeld? Of wordt dit jouw eerste kans om de games te beleven? Laat het weten in de comments.