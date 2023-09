F-Zero 99 vanaf vandaag beschikbaar op Switch

F-Zero is terug, deze keer in Battle Royale vorm

Op de Nintendo Direct zonet werd F-Zero 99 voorgesteld. Het is gebaseerd op de originele F-Zero-game, maar in Battle Royale vorm. In het spel kunnen 99 spelers het tegen elkaar opnemen in een race met veel inzet waarbij slechts één racer als winnaar uit de bus komt. En het goede nieuws is dat het spel vanaf vandaag gratis beschikbaar is. Wel enkel voor Nintendo Switch Online-leden!

F-Zero kwam voor het eerst uit op de SNES in 1990 in Japan en in 1991 in Noord-Amerika. Deze nieuwe game bevat de klassieke circuits en voertuigen van het origineel maar dan met een twist. In de race heeft elke speler een energiemeter die afneemt als je tegen andere piloten of vangrails botst. Als de meter op nul staat, lig je uit de race.

Je kunt echter ook een beetje risico nemen door een deel van je energiemeter te gebruiken voor een tijdelijke nieuwe boost om een voorsprong op je vijanden te krijgen. Er zijn ook Super Sparks die verschijnen als machines tegen elkaar botsen. Als je genoeg Super Sparks verzamelt, kunnen spelers naar een Skyway springen. Dit is eigenlijk een andere baan boven de gewone waarmee je andere racers zo heel gemakkelijk kan inhalen. Spelers kunnen tijdens het racen doelen voltooien om op die manier nieuwe kleuren, stickers en boostkleuren voor hun machine kunnen vrijspelen.

Voor degenen die willen dat dit F-Zero-spel aanvoelt zoals ze het zich herinneren, heeft Nintendo ook bevestigd dat F-Zero 99 de Super NES Controller zal ondersteunen die exclusief beschikbaar is voor Nintendo Switch Online-leden. Dit is de vierde battle-royale-game op de Nintendo Switch in de 99-lijn, na Super Mario Bros. 35, Tetris 99 en Pac-Man 99.

Zin in een potje racen in Battle Royale stijl? Laat het weten in de reacties.