Horizon Chase 2 is nu te spelen!

Neem het op tegen je vrienden en ga als eerste de finish over in deze gloednieuwe arcadegame.

Zin in wat ouderwets raceplezier? Dan heb je geluk, want Horizon Chase 2 is vanaf vandaag te spelen! Dit vervolg op de originele Horizon Chase-game staat garant voor urenlang speelplezier. Fans van de eerste game kunnen hier wel mee uit de voeten, want ook deze nieuwe titel zit vol razendsnelle actie en spat van het scherm dankzij de kleurrijke retrolook. Er zijn wederom diverse gamemodi om te verkennen, alleen of samen met een vriend op de bank. En ook hier wordt elke racetrack aangevuld met een energieke soundtrack die nog lang in je hoofd zal blijven zitten.

Natuurlijk zijn er ook enkele opvallende verschillen (verbeteringen) ten opzichte van de eerste game. Ten eerste ondersteunt de game niet alleen local coop, maar ook online multiplayer! Welke gamemodus je ook kiest, ze zijn allemaal samen met je vrienden te spelen. Strijd mee in de onderlinge of wereldwijde klassementen en probeer al je tegenstanders te snel af te zijn. Daarnaast kun je nu meer dan alleen een auto kiezen om mee te rijden: in Horizon Chase 2 draait het om customization! Met cosmetics pas je jouw voertuig helemaal aan met wielen en liveries die helemaal in jouw straatje passen. Upgrade jouw bolide in de garage voor betere prestaties op het circuit.

Het is alweer 8 jaar geleden sinds Horizon Chase uitkwam, dus het was hoog tijd voor een vervolg! Duik dus opnieuw in een kleurrijke wereld vol arcadecircuits en nieuwe features, en laat je vrienden stof bijten. De game is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Liever eerst een voorproefje? De trailer is hier te bekijken.