[Hands-on] It’s a wrap – Licht, Camera, Actie!

Zou jij regisseur willen zijn?

Een grote verrassing op een erg drukke beursvloer was toch wel deze kleine indiegame. Het regisseren van je eigen level is een stukje gameplay wat ik nog niet eerder ben tegenkomen. It’s a wrap vind ik daarmee erg origineel!

Drie verschillende scenes

Tijdens de demo mocht ik aan de slag met drie verschillende levels. Tenminste, dat dacht ik. Alleen kwam ik er al gauw achter dat het eerste level nog niet af was. De ontwikkelaar hielp me even om in de rol van regisseur te stappen. Het is namelijk de bedoeling in It’s a wrap dat je levels (of eigenlijk scenes) eerst goed klaarzet, voordat de ‘acteur’ aan de slag mag. In dit eerste level werd stap voor stap uitgelegd hoe dat regisseren precies in zijn werk ging. Zoals je ziet op het plaatje hierboven, kun je een aantal onderdelen uit het level verschuiven met balkjes. Dit zorgt natuurlijk voor veranderingen in de scene.

Als de balkjes goed staan afgesteld kun je als acteur het level zelf doorlopen. Een beetje zoals in Super Mario Maker. Echter kun je in deze game geen onderdelen toevoegen, voor zover de ontwikkelaar daar iets over wilde loslaten. Deze actiescene op de berg was daarmee af!

In de andere twee levels ging het op een vergelijkbare manier, maar waren de mogelijkheden natuurlijk uitgebreider en ingewikkelder. Ik kan mij nog heel goed het alien-level herinneren. Ondanks de drukke beursvloer heb ik daar toch een tijd mee gezwoegd. Het is best een verslavende game, in positieve zin. Je wilt graag weten hoe de scene goed werkt en daarom blijf je maar balkjes verschuiven. De ontwikkelaar hielp me wel een klein beetje, zodat er nog tijd was voor wat algemene vragen.

Een belangrijke vraag was of er een Nintendo Switch-versie aankomt. Op dit moment is de game alleen te spelen via Steam. Echter wordt er achter de schermen gewerkt aan een versie voor consoles. Dat is het enige wat verteld kon worden. Het is daarom nog even afwachten wanneer It’s a wrap naar de Nintendo Switch komt. Zou jij deze game willen spelen?