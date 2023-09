Kijk hier naar de Nintendo Direct om 16:00 uur

Kijk je mee naar de nieuwste Nintendo Direct? Volg de uitzending hier live.

Gisteren maakte Nintendo bekend dat het weer tijd is voor een nieuwe Nintendo Direct. We hoeven inmiddels nog maar een paar uurtjes te wachten, want om 16:00 is het al zover! Dan gaan er tijdens de presentatie namelijk weer veel informatie onthuld worden over games die in de winter van 2023/2024 moeten verschijnen of updates krijgen. De Direct zal zo’n 40 minuten duren en is hieronder vanaf 16:00 live te volgen. Na de presentatie zullen we natuurlijk al het nieuws delen op de site. Er is nog niets bevestigd voor de Direct, maar zelf zou ik niet verbaasd zijn als de laatste Mario Kart 8 Deluxe DLC voorbij zal komen.

Kijk jij gezellig mee? En wat hoop jij allemaal voorbij te zien komen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!