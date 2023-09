Luigi’s Mansion 2 HD komt in de zomer van 2024 naar de Switch

Deze geestige 3DS-game komt in de zomer van 2024 naar de Switch

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag werd er nieuwe informatie aangekondigd omtrent de remaster van Luigi’s Mansion 2. Zo werd er een nieuwe trailer van de game getoond waarin duidelijk werd dat de game in de zomer van 2024 naar de Switch komt. Luigi’s Mansion 2 of Luigi’s Mansion Dark Moon, zoals die in Amerika heet verscheen oorspronkelijk in 2013 voor de 3DS. In de game heeft King Boo de duistere verwoest, waardoor alle spoken (weer) kwaadaardig zijn geworden. Aan Luigi de taak om ze te vangen en 5 gedeeltes van de duistere maan te verzamelen. De game bevat vijf verschillende gebieden die je als speler verkent. In deze gebieden los je diverse puzzels op en ga je verschillende spoken te lijf. Ieder met een uniek aanvalspatroon. De game verschijnt ergens in de zomer van 2024 voor de Switch. Een exacte release datum volgt later. Bekijk de trailer hieronder: