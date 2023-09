Mario vs. Donkey Kong komt naar de Nintendo Switch

Een onverwachte aankondiging op de Nintendo Direct!

Tijdens de Nintendo Direct-presentatie van 14 september maakte Nintendo bekend dat Mario vs. Donkey zal terugkeren en wel op de Nintendo Switch. Ook de releasedatum werd al vrijgegeven, de game zal namelijk op 16 februari dit jaar verschijnen. Op de Gameboy Advance zijn meerdere delen van Mario vs. Donkey Kong verschenen, maar met de aankondiging van vandaag zal de Nintendo Switch zijn eerste deel krijgen. De versie welke naar Nintendo’s hybride console komt zal een remake zijn van het origineel uit 2004.

In Mario vs. Donkey Kong staat onze favoriete loodgieter tegenover zijn oude tegenstander in een variant van het platformgenre dat hen beide beroemd maakte.

Donkey Kong heeft in de game al het mini-Mario-speelgoed uit Toads fabriek gestolen. Aan Mario de taak dit speelgoed terug te krijgen in zes originele werelden vol puzzels. Elke wereld eindigt vervolgens met een confrontatie met Donkey Kong.