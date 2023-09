Nieuwe amiibo op komst van Zelda, Xenoblade en Sora

Er zijn maar liefst vijf nieuwe amiibo op komst uit drie verschillende franchises.

Tijdens de Nintendo Direct van vandaag heeft het bedrijf vijf amiibo gepresenteerd. Zo is er onthuld dat de eerder aangekondigde Zelda en Ganondorf amiibo van Tears of the Kingdom op 3 november verschijnen.

Daarnaast zal er een dubbelpakket van Noah en Mio uit Xenoblade Chronicles 3 verschijnen. Deze komen nog niet in 2023 uit. Ze zullen namelijk net in 2024 verschijnen, namelijk op 19 januari.

De laatste amiibo die is getoond is, is een bijzondere. De amiibo sluit namelijk de eerste line-up van amiibo die is uitgebracht af. Het gaat hier om de Super Smash Bros. line-up die technisch al vanaf 20124 bezig is. Het gaat hier natuurlijk om Sora, welke in 2024 zal verschijnen. Een exacte datum is nog niet bekend.