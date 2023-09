Nieuwe trailer van Song of Nunu verschenen

Deze league of Legends spin-off verschijnt op 1 november voor de Switch

Tijdens de Nintendo Direct werd er een nieuwe trailer gedeeld van de League of Legends spin-off Song of Nunu. Onze Robert heeft de game afgelopen Gamescom al even mogen spelen en was er toen erg over te spreken. Dankzij deze trailer weten we nu dat de game op 1 november verschijnt op de Nintendo Switch. Bekijk de trailer hieronder:

Song of Nunu: A League of Legends Story is een adventure game die zich afspeelt in het League of Legends universum. De game wordt gemaakt door ontwikkelaar Tequila Works en uitgegeven door Riot Games. In de game speel je met Nunu en haar yeti vriend Willump, die samen opzoek gaan naar Nunu’s moeder. De game moet ergens in de herfst van dit jaar verschijnen. Een exacte releasedatum volgt later. Ben jij een echte LoL-fan en kun jij niet wachten op deze schattige en ijskoude avonturen game? Laat het ons weten in de reacties!