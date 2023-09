Nintendo kondigt Princess Peach Showtime aan voor de Nintendo Switch

De eerder aangekondigde Princess Peach-game krijgt een naam én meer informatie

Tijdens de Nintendo Direct is meer duidelijk geworden over de eerder aangekondigde game met Princess Peach in de hoofdrol. De game heeft vandaag meer informatie alsmede een volledige naam gekregen. Princess Peach Showtime zal namelijk op 22 maart volgend jaar naar Nintendo’s hybride console komen.

Princess Peach en de Toads zullen in de game naar het Sprankeltheater reizen om naar een show te kijken. Dat kan uiteraard niet goed gaan. Grape en haar Zure Tros komen echter opdagen om het toneelstuk te verpesten. Aan Peach de taak om het toneelstuk te redden. Tijdens de Nintendo Direct werd ook meer informatie gedeeld over de gameplay van het spel.

Zo zal het spel een 2D-platformer worden en krijgt Peach verschillende outfits die passen bij de verschillende problemen die ze moet oplossen in de levels. Tijdens de Nintendo Direct werd onder andere een Swordfighter Peach getoond die kan vechten met een zwaard. Ook kwam een Detective Peach in beeld die onderzoek kan doen en een Bakker Peach die taarten kan maken. In de game zullen daarnaast nog allerlei andere versies van Peach aanwezig zijn. De beelden die tijdens de Nintendo Direct werden getoond kun je hieronder bekijken.

Ben jij enthousiast geworden over deze nieuwe game met Peach in de hoofdrol? Laat het ons hieronder weten!