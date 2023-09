Nintendo Museum opent in Japan!

Er komt een museum over Nintendo naar Japan!

Het is misschien een eindje hiervandaan, maar binnenkort zal er een museum komen over alles wat te maken heeft met Nintendo.

Een teaser tijdens de Direct

Tijdens de Nintendo Direct kwam het nieuws kort voorbij. De rijke geschiedenis van het bedrijf krijgt een eigen plek in Kyoto. De plek waar het ooit allemaal begon. De bouw van het museum gaat voorspoedig, waardoor de opening in maart 2024 zou moeten gaan plaatsvinden. In het museum kun je straks genieten van alles wat met Nintendo te maken heeft. Verder is er nog niet veel bekend. Ben jij al hard aan het sparen voor een reisje naar het land van de rijzende zon?