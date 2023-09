Op onderzoek met Detective Pikachu Returns

Met release date en nieuwe trailer!

Het detective duo van Pikachu en Tim keren terug in Detective Pikachu Returns! In deze game is de vader van Tim ontvoerd en gaan onze helden op zoek naar hints om de mysteries op te lossen en Tim zijn vader te redden. De gameplay zal deels zijn om mensen en pokémon te ondervragen. Tim regelt de gesprekken met de mensen, en Pikachu praat met de verschillende pokémon. De aankondiging is niet compleet nieuw, we hadden al eerder een aankondiging en een trailer, maar nu hebben we meer informatie gekregen.

Daarnaast kun je in dit avontuur ook de hulp inschakelen van bepaalde pokémon. Zo kun je geuren volgen met Growlithe, rotsen uit je pad slaan met Darmanitan en zelfs door muren kijken met Luxray. De trailer van de Nintendo Direct kun je hieronder bekijken en toont ons al veel gameplay. Dat betekent ook dat de game niet lang meer op zich laat wachten. 6 oktober 2023 kun je los in dit nieuwe avontuur!