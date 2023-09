Paper Mario: The Thousand Year Door remake aangekondigd

Herbeleef één van de beste Paper Mario games in 2024 op de Switch!

Goed nieuws voor Paper Mario-fans! Paper Mario: The Thousand Year Door wordt geremaked voor de Nintendo Switch. Dit heeft Nintendo vandaag aangekondigd tijdens een Nintendo Direct die vanmiddag plaatsvond. Mocht je hem gemist hebben dan kun je hem hier terugkijken. Paper Mario: The Thousand Year Door is een RPG die oorspronkelijk in 2001 uitkwam voor de GameCube. Het spel werd toen met veel lof ontvangen door zowel Mario-fans als turn-based RPG fanaten. Veel van hun vinden het de beste paper Mario game ooit gemaakt. Een goede reden voor Nintendo dus om deze klassieker opnieuw uit te brengen voor een nieuwe generatie gamers. De game moet ergens in 2024 verschijnen. Een exacte releasedatum is er helaas nog niet. Bekijk de trailer hieronder:

Heb jij goede herinneringen aan Paper Mario: The Thousand Year Door en kun jij niet wachten op deze remake? Laat het ons vooral weten in de reacties!