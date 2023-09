Prince of Persia krijgt een gloednieuwe trailer

Een nieuwe trailer toont meer van wat je allemaal kunt doen in The Prince of Persia: The Lost Crown.

Volgend jaar komt de klassieke franchise Prince of Persia terug. In Prince of Persia: The Lost Crown keert Ubisoft terug naar de side-scrolling oorsprong van de franchise in een prachtige geanimeerde wereld. Als Sargon moet de speler de Prince of Persia redden om zo de balans van de wereld te herstellen voor het te laat is. Dit alles in een mythologische wereld die flink geïnspireerd is door het echte Perzië.

Door combinaties van je boog en zwaarden te gebruiken zul je vele vijanden moeten verslaan. Op iedere hoek loert namelijk gevaar. Naarmate je het spel vordert kun je meer vaardigheden vrijspelen en amuletten toevoegen voor bonussen. Dit alles wordt ook uitgelegd in de onderstaande trailer.

The Lost Crown is vanaf 18 januari beschikbaar voor Switch, Playstation, Xbox en PC