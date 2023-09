Rhythm game Gunvolt Records Cychronicle aangekondigd voor de Switch

Voor fans van de Azure Striker Gunvolt serie

Er komt een nieuwe rhythm game aan voor de Switch uit de Azure Striker Gunvolt serie. Inti Creates heeft Gunvolt Records Cychronicle onthuld en heeft zelfs al een release datum gegeven op 15 februari 2024.

In Gunvolt Records Cychronicle spelen Lumen, Lola en Luxia de hoofdrol. Deze karakters van de Azure Striker Gunvolt serie zullen nummers zingen die betrekking hebben tot de rijke lore van de serie. Het spel heeft dual analog controls waarmee je niet alleen met het drukken of ingedrukt houden van knoppen speelt, maar ook door de sticks snel te flicken of te sliden.

Speciaal voor de Switch krijgen we ook de mogelijkheid voor een touchscreen modus. Zo kun je op meerdere manieren genieten van de rhythm-gameplay, muziek (tijdens het spelen, maar ook afzonderlijk te beluisteren in een aparte sound player), en ook van nostalgische gameplay footage van de Azure Striker Gunvolt serie zelf.

De game belooft een hit te worden voor fans van de serie, maar ook nieuwkomers. Het is voor rhythm game fanaten natuurlijk ook een nieuwe game om te spelen, maar hoe uitdagend het spel is moeten we nog even afwachten. Is dit iets om naar uit te kijken voor jou of nog even wachten op meer informatie?