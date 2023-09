SaGa Emerald Beyond komt volgend jaar naar Switch

Een nieuwe game in de wereld van SaGa.

Nintendo heeft tijdens de Nintendo Direct SaGa Emerald Beyond voor de Nintendo Switch aangekondigd. De RPG staat gepland voor een release in 2024. Bekijk de aankondiging hier:

SaGa Emerald Beyond wordt ontwikkeld door de RPG-meesters van Square Enix (Final Fantasy, Dragon Quest). De game vertelt het verhaal van 6 helden, elk met hun eigen vaardigheden en vertakkingen in de verhaallijn. Je kiest aan het begin van de game jouw held en begint vervolgens jouw avontuur door 17 verschillende werelden. Hoe het verhaal zich ontwikkelt, ligt aan de keuzes die jij maakt. Volgens Nintendo meer dan in vorige SaGa-games.

Gevechten worden turn-based uitgevoerd, waarbij timing superbelangrijk is. Door tactisch te werk te gaan, verplaats je de beurten waarin jouw team mag aanvallen. Het is aan jou de taak om tactieken te verzinnen om vijanden voor te blijven.

De eerste SaGa-game kennen we als The Final Fantasy Legend die in 1989 uitkwam voor de Game Boy. Maar sinds 1991 kent SaGa haar eigen serie. Inclusief mobiele games wordt SaGa Emerald Beyond de 15e game in de serie. Ben jij fan en kan je niet wachten op deze game? Laat het weten in de comments.