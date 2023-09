Snow Bros. Wonderland komt naar de Nintendo Switch

Kruip in de huid van de gebroeders Snow en red Snowland!

Kun jij je nog herinneren dat je Snow Bros. op de NES hebt gespeeld en je hiermee een leuke tijd hebt gehad? Dan hebben we goed nieuws voor je! Tatsujin heeft vandaag namelijk bekendgemaakt dat de game uit 1990 een gloednieuw vervolg gaat krijgen. Switch-bezitters zullen alleen wel even moeten wachten op deze titel, want het spel zal ergens volgens jaar pas verschijnen op Nintendo’s hybride console.

In Snow Bros. Wonderland is de kwaadaardige koning, die eerder gevangen was genomen door twee helden, weer opgestaan. Nu is het aan jouw de taak om in de huid te kruipen van de gebroeders Snow en Snowland te redden. Het spel heeft een gloednieuw 3D-uiterlijk gekregen, maar laat je daardoor niet afschrikken. De basis van de gameplay is namelijk wel gewoon hetzelfde gebleven. Daarom belooft deze gloednieuwe titel van de Snow Bros.-serie erg vertrouwd aan te voelen.

Hieronder kun je een kijkje nemen naar de gloednieuwe gameplay, inclusief een terugblik op de eerdere spellen.