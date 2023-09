Splatoon 3-DLC De Toren der Orde verschijnt lente 2024

Een campagne vol spannende verdiepingen!

Begin dit jaar werd er voor Splatoon 3 een Uitbreidingspas aangekondigd. Deze komt in twee delen uit. Het eerste deel is reeds verschenen. Deze bestaat uit de alternatieve stad Inkopolis die je kan gebruiken in plaats van Splatsville. Over het tweede deel De Toren der Orde is tijdens de Nintendo Direct van zojuist meer informatie gegeven.

Het tweede deel van de uitbreidingspas heet De Toren der Orde. Het is een campagne voor één speler, waarin je je vaardigheden op de proef stelt. Je kan de vaardigheden van je personage verbeteren. Daarnaast kan je telkens opnieuw de verdiepingen van de Toren der Orde beleven. De Toren der Orde verschijnt in de lente van 2024.

Speel jij nog Splatoon 3? Ga je de Uitbreidingspas halen? Laat het ons weten in de reacties!