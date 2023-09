SPY x ANYA: Operation Memories aangekondigd

De geliefde anime krijgt een game met Anya in de hoofdrol!

In een hele andere insteek krijgen we een game gebaseerd op de populaire anime Spy x Family. Er is niet heel veel bekend over de game, maar de trailer toont ons wel een goed beeld van de stijl en type gameplay die we kunnen verwachten.

In SPY x ANYA speel je als, hoe kan het ook anders, Anya. Als huiswerk krijgt ze de taak om een fotoalbum te maken en het is aan jou om daarbij te helpen. Je speelt door de dagen heen en kunt naar allemaal verschillende locaties toe. Naast school kun je ook naar een kunstmuseum, het park of het strand, of bijvoorbeeld een aquarium. Aan jou om te kiezen wat er in het fotoalbum komt te staan!

Fan van de show? Is dit een game om in de gaten te houden? Deel je mening hieronder. Je hebt nog even wat bedenktijd want de game staat gepland ergens in 2024 uit te komen.