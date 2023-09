Super Mario RPG schittert in de Nintendo Direct

Met onder andere post-game boss rematches

Tijdens de Nintendo Direct van vandaag kwam ook de eerder aangekondigde remake van Super Mario RPG weer voorbij. Super Mario RPG keert namelijk terug op Nintendo’s hybride console en krijgt onder andere een nieuw likje verf. Hiermee geeft Nintendo de fans in Europa ook meteen een kans om deze klassieker te gaan (her)beleven. Tijdens een nieuwe trailer van de game is nieuwe informatie over de game onthuld.

Zo zien we in de trailer onder ander een mooie combinatie van de oude gameplay-elementen uit het origineel alsmede vernieuwingen die de game wat moderner moeten maken. Zo keren de getimede aanvallen terug. Een aanval doen op het juiste moment, zorgt dan ook voor meer damage. Verder bouw je met succesvolle aanvallen ook je energiemeter op voor jouw party. Is die vol, dan kun je een speciale aanval uitvoeren genaamd ‘Triple Move’.

Het meest opvallende wat tijdens de Nintendo Direct naar voren kwam was echter toch wel het feit dat de game ook de game content biedt na het uitspelen van de game. Zo krijgt Super Mario RPG post-game boss rematches. Deze lijken wat weg te hebben van de post-game bosses in Octopath Traveler. Deze baasgevechten zullen lastiger zijn dan die in de game zelf. De nieuwe trailer van de game kun je hieronder bekijken.