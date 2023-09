Toeter je helemaal gek in Trombone Champ – nu verkrijgbaar op de Switch

Speel trombone op drie verschillende manieren op je Switch met Trombone Champ.

Trombone Champ is alweer een tijdje beschikbaar voor de pc, maar de muzikale ritmegame toetert zich nu een weg naar de Nintendo Switch. De game is vandaag in de Nintendo Direct onthuld en is ook per direct verkrijgbaar. In het spel heb je meer dan 45 nummers waar je alleen of met maximaal vier spelers tegelijk kunt spelen om zo goed mogelijk de nummers na te spelen. Dit kun je doen met knoppen, bewegingsbesturing of zelfs door de IR-camera van de Joy-Con te gebruiken.

Trombone Champ is nu verkrijgbaar in de eShop voor € 12,49.