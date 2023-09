Wargroove 2 komt volgende maand naar Switch

Keer terug naar het slagveld met nieuwe commandanten en ontmoet de muisachtige Faahri Republiek

Op de Nintendo Direct van vandaag werd een update gegeven over hun vervolg van de strategy game, Wargroove 2. We kregen nu te weten dat het volgende maand op de Switch verschijnt.

Het origineel was een mix van Advance Wars en de vroegere Fire Emblem-games. Je kreeg turn-based tactische gameplay over kleine rastergebaseerde kaarten, moest grondstoffen verzamelen en eenheden opdrichten. Het gaat er nog steeds om dat je de juiste eenheid gebruikt tegen de vijandelijke eenheid waartegen die het meest effectief is, terwijl je ervoor zorgt dat je resources uit je dorp binnenkomen, zodat je sneller nieuwe eenheden kan maken dan dat je oude eenheden verliest.

Met het nieuwe Groove-systeem kan elke CO, zijnde de bevelhebbers, zijn speciale aanval gebruiken als hij 100 procent van een meter bereikt heeft. Deze wordt opgebouwd doordat je leger goede dingen doet, zoas vijandelijke eenheden doden en dorpen innemen, bijvoorbeeld. Maar als je volhoudt en de meter loopt op tot 200 procent, kun je enorme Groove-aanvallen ontketenen. De gevechten vinden nu ook plaats bij dag of nacht vechten. De strijd kan je tevens met of tegen je vrienden aangaan in Co-Op en multiplayer, lokaal of online, voor maximaal vier spelers

Dit vervolg biedt qua graphics opnieuw pixelillustraties en klassieke Fire Emblem-geïnspireerde gevechtsanimaties. In de trailer konden we ook een eerste blik op de nieuwste factie van de game, namelijk de Faahri-republiek. Dit muizenras lijkt misschien niet uit de beste vechters te bestaan, maar ze hebben meer dan genoeg hersenkracht om je legers bij te staan in de strijd.

Wargroove 2 landt op 5 oktober in de Switch eShop voor €19,49. Momenteel is er een reductie van 20% in pre-order en kan je het bestellen voor slechts €15,59.