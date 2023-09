WarioWare: Move It! is nog gekker dan we dachten

Wario mag weer helemaal losgaan op de Switch en dit keer zelfs in het Nederlands!

Als er een WarioWare-game wordt aangekondigd, dan kun je je maar beter schrap zetten. Ook in WarioWare: Movie It! neemt het gestoorde soms bizarre vormen aan.

Alles wordt belachelijk gemaakt

Als je op zoek bent naar een avond vol hilarische moment, dan zou ik de releasedatum van deze game noteren. Met meer dan 200 microgames kan Wario helemaal losgaan in Relaxië. Wat meteen opviel in de Nintendo Direct was dat WarioWare: Movie It! Nederlandse stemmen heeft. Dat zal voor sommigen van jullie vast even wennen zijn, maar het stoorde mij niet echt. De stem van Wario kwam zeker in de buurt van het origineel.

Alle microgames zijn alleen te spelen, maar ook met z’n vieren in de stand ‘Feestje’. Dat levert natuurlijk feestelijke momenten op. Zoals gezegd, bevatten veel van deze kleine spelletjes rare gameplay of zijn ze een parodie op een bekende Nintendo-game, zoals de ouderwetse Mario-games.

Al met al kan ik niet wachten om WarioWare: Movie It! te gaan spelen. Op 3 november barst het feest los.