Wartales is nu beschikbaar voor de Switch!

Ben jij klaar voor een keiharde open wereld?

Wartales is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch en verkrijgbaar in de Nintendo eShop. De game is vanmiddag aangekondigd tijdens Nintendo Direct. Wartales is een open wereld RPG die zich afspeelt in een heel groot middeleeuws universum. Je leidt een groep huurlingen met een zoektocht naar rijkdom. Vecht een weg door dit avontuur, overleef de obstakels en blijf in leven om spannende verhalen te vertellen.

Wat kunnen we verwachten in Wartales?

Wartales heeft een vrij interessant verhaal, het heet tenslotte niet voor niks “Wartales”. Ongeveer 100 jaar geleden is het rijk van Edoran gevallen door een onbekende plaag. Het land heeft een grote klap gehad en daardoor zijn er nu bijna alleen maar slechteriken over gebleven. Het is aan jou om een groep gewetenloze mensen te leiden door een grote open wereld waarin gevechten, dood en honger overheersend is. Het lijkt misschien wel zo, maar je bent niet de grote held van dit verhaal. Het grootste doel wat je gaat proberen te behalen is: overleven in deze keiharde wereld. Alleen de meest gewaagde en ambitieuze personen kunnen hopen dat hun avontuur en verhaal wordt beschreven in Wartales.

Creëer je eigen groep met huurlingen

Het is dus de bedoeling dat je een groep huurlingen gaat leiden tijdens een gevaarlijke zoektocht naar rijkdom. Gelukkig kun je de vaardigheden, uitrustingen en het uiterlijk van je groep aanpassen en verbeteren. Daarnaast kun je een eigen kamp ontwikkelen en uitbreiden met luxe gereedschap en een sterke uitrusting om je team te helpen overleven.

Reis door de open wereld en ontdek dorpjes waarbij je restanten kan terugzien van vroeger. Ontdek verlaten mijnen, tombes en kampen terwijl jij je eigen verhaal schrijft over deze keiharde wereld. Verzamel premies en ga contracten aan om onschuldige mensen te beschermen tegen dieven. Helaas zijn er erg veel gemene personages, die overal winst proberen uit te halen. Lukt het jou om alle vijanden te overwinnen met de juiste strategie? In deze game kun je voorruit denken, tactisch spelen en plannen. Het is belangrijk om de juiste uitrusting te kiezen en de vaardigheden onder de knie te krijgen!

Wartales is co-op te spelen met maar liefst 4 spelers tegelijk. Sluit de dag af met een warme maaltijd rond een kampvuurtje met je game vrienden en bouw onbreekbare banden op. Samen kun je dingen onder elkaar verdelen zoals geld, loot, en resources. Je hoeft niet samen te spelen, als je het avontuur alleen aan gaat kun je alles voor jezelf houden natuurlijk!

Bekijk hier de Nintendo Direct trailer van Wartales: