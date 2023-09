Bestel nu de Noah en Mio amiibo

Bij de My Nintendo Store kan het vanaf nu.

Gisteren werd er tijdens de Nintendo Direct de releasedatum van twee Xenoblade amiibo onthuld. Het dubbelpakket van Noah en Mio zal in januari in de winkels verschijnen, maar je kunt nu al een setje bestellen. Voor € 39,99 kun je ze nu bestellen bij de My Nintendo Store. Dat kun je hier doen.

Het pakket is gelimiteerd tot één per account om scalpers tegen te gaan en zou op lancering bezorgd moeten worden.