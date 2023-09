Super Crazy Rhythm Castle swingt naar de Switch

Zit er genoeg ritme in jou voor deze game?

Als er een rhythm-game wordt aangekondigd, spits ik altijd even mijn oren. In Super Crazy Rhythm Castle kunnen we veel muziek uit Konami-games verwachten!

Alleen of samen

Heerlijk om binnenkort weer aan de slag te kunnen met een game uit dit genre. Los puzzels op en versla eindbazen op het tempo van de muziek. Tijdens de Nintendo Direct zagen we vooral multiplayer-actie. Je kunt het met z’n vieren tegen elkaar opnemen of of juist samenwerken, zowel online als lokaal. Met meer dan dertig soundtracks uit de Konami-bibliotheek zal er genoeg te doen zijn. Wellicht verschijnen er in de toekomst nog wel meer liedjes.

Vanaf 14 november kun je onder andere aan de slag met Bloody Tears uit Castlevania en nog veel meer. Is Super Crazy Rhythm Castle iets voor jou?