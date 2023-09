Super Mario Bros. Wonder is speelbaar op GameForce

Zien we jou op 6 en 7 oktober ook in de jaarbeurs?

Kun jij ook niet wachten om knotsgekke wonder effecten als anti zwaartekracht of bewegende buizen te activeren? Of om met je lange slurf alle Goomba’s omver te stoten? Kortom kun jij niet wachten om met Mario en zijn vrienden het Bloemenrijk te verkennen in Super mario Bros. Wonder? Dan heb ik goed nieuws voor je! De game is op 6 en 7 oktober namelijk al speelbaar op GameForce in Utrecht!

GameForce is een gamebeurs die vorig jaar voor het eerst in Nederland werd georganiseerd in de jaarbeurs in Utrecht. Lees hier wat wij er toen van vonden. De beurs keert dit jaar terug met veel meer game-partijen. Zo staat niet alleen Nintendo er met Super mario Bros. Wonder, maar is ook Ubisoft dit jaar van de partij met Assasin’s Creed Mirage. Hiernaast zijn ook Mortal Kombat 1 en Sonic Superstars speelbaar op de beurs. Klik hier voor een compleet overzicht van alle aanwezige games. Deze lijst wordt de komende weken nog geüpdatet met nieuwe titels.

Naast games zijn er ook weer allerlei leuke hebbedingetjes te koop op GameForce. Denk aan Amiibo, figurines, merchandise en zelfs fictieve zwaarden. Genoeg reden dus om de beurs te bezoeken. Wij van DN zijn dit jaar ook weer aanwezig op de beurs. Ben jij ook van plan te gaan? Laat het ons weten in de reacties!