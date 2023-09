Dyschronia: Chronos Alternate krijgt een wereldwijde Switch release in November

Lukt het jou om de moord van de professor op te lossen?

IzanagiGames en MyDearest hebben zojuist bekend gemaakt dat de game Dyschronia: Chronos Alternate dit jaar nog wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. De game is naar verwachting beschikbaar op 22 november 2023. Dyschronia: Chronos Alternate is een filmisch verkennings-avonturenspel waarin je als speler een onmogelijke moord moet proberen op te lossen. Deze moord loopt uit in een mysterie dat de hele stad intimideert.

Waar gaat het spel over?

Het verhaal speelt zich af in Astrum Close, een moderne en toekomstige metropool waar de misdaadcijfers slechts 0,001% zijn. Er doet zich een groot schandaal voor en er wordt bekend gemaakt dat de oprichter van de stad genaamd professor Albert Rumfort is vermoord. Aan jou de taak om als supervisor genaamd Hal Scion, de mysterieuze en onmogelijke moordzaak op te lossen.

Gebruik speciale skills om herinneringen naar boven te halen in verschillende voorwerpen die je vindt. Bestudeer een stad vol met mysterie terwijl je opzoek bent naar een oplossing en de waarheid. Ervaar het spannende verhaal dat zich afspeelt in deze indrukwekkende filmwereld die opnieuw is ontworpen voor de Nintendo Switch!

De Switch versie van Dyschronia: Chronos Alternate Definitive Edition bevat alle drie de afleveringen, plus een exclusief scenario.

Bekijk hieronder de trailer van Dyschronia: Chronos Alternate: