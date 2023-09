FANTASY LIFE i ontvangt nieuwe trailer

Ontdek wat FANTASY LIFE i inhoudt in deze nieuwe trailer.

Begin dit jaar werd FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time aangekondigd voor de Nintendo Switch. In de nieuwe trailer die LEVEL-5 zojuist gedeeld heeft krijgen we een goed inkijkje in wat de game te bieden zal hebben. Je kan hem hieronder bekijken. De game staat gepland voor dit jaar. Een releasedatum is nog niet bekend. Tijdens Tokyo Game Show zal FANTASY LIFE i ook getoond worden. Mogelijk krijgen we dan weer meer informatie.

Voordat je avontuur bij FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time gaat beginnen mag jij jezelf voorstellen, wat je doet door jouw personage helemaal zelf samen te stellen. In het spel hoef je trouwens niet alleen maar te vechten, want jij mag zelf jouw eigen leven bepalen. Dus of je nou bepaalde voorwerpen wilt verzamelen, juist dingen wil bouwen of lekker wilt koken, dat bepaal je zelf! Bovendien is de game ook nog eens online samen te spelen en kun je jouw dorp zo mooi maken als jij maar wilt.