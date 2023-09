Inazuma Eleven: Victory Road ontvangt derde trailer

Een uitgebreide trailer vol info!

Inazuma Eleven: Victory Road heeft een lange ontwikkelingstijd achter de rug. Afgelopen maand deelde LEVEL-5 nog uitgebreide info. Daarin legden ze uit welke multiplayer-mogelijkheden er zijn en welke aanpassingen aan het voetballen er zijn gemaakt. In de net verschenen trailer krijg je een overzicht van alles wat je in de game kan doen. Zo zie je een stukje over het verhaal, het voetballen zelf en het rondlopen in de wereld. De trailer is wel volledig in het Japans, dus let vooral goed op de beelden. De game staat gepland voor dit jaar. Komende week vindt Tokyo Game Show plaats. Daar zal LEVEL-5 nog nieuwe informatie over Inazuma Eleven delen.

Inazuma Eleven: Victory Road is een voetbalgame met vele speciale moves. Het bevat meerdere modi zodat er altijd genoeg te spelen valt. Met een cast van 4500 personages uit het Inazuma Eleven-universum zit er altijd wel eentje bij die je kent.

Ben jij fan van Inazuma Eleven?