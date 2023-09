[Review] Fae Farm – Anders dan verwacht

Fae Farm is een farming-simulator met een magische twist. Maar is de game wel zo magisch?

Farm-simulators hebben het er maar moeilijk mee. Het concept is simpel: bouw een leuk boerderijtje ergens in een pittoresk dorpje, leer de bevolking kennen en romantiseer het harde maar eerlijke werk van een boer. Het probleem is alleen dat er één game is die zo goed is, dat elke nieuwe boerderij-sim maar beter zijn best doet om ook zo goed te zijn. Ja, we hebben het hier natuurlijk over Stardew Valley. Niet alleen weet Stardew Valley precies wat je van het genre wil, ook hangt er een laag prijskaartje aan en bevat het een berg content, die nog steeds geüpdatet wordt. Hoe moet je daar in godsnaam tegenop boksen? Nou, door iets extra’s te doen. Veel farming-sims vandaag de dag proberen er iets bij in de mix te gooien. Zo probeerde Harvestella bijvoorbeeld een RPG-deel erin te bouwen. Ook Fae Farm probeert iets unieks te doen. Maar de vraag is natuurlijk, is ze dat gelukt?

Het uitgangspunt

Als je een simpel “ja” of “nee” op deze vraag verwacht, moet ik je teleurstellen. Het is namelijk een beetje van beide? Laat ik bij het begin beginnen. In Fae Farm speel jij iemand die op een dag een brief in een fles vindt. In de brief wordt een dorp beschreven dat hulp nodig heeft en een nieuw huis biedt voor diegenen die dat willen. Jij besluit het avontuur aan te gaan en gaat op reis per boot. De zee om het eiland heen wordt echter geplaagd door magische draaikolken, en al snel komen jij en je boot erin terecht. Gevolg: boot naar de knoppen en jij spoelt aan op het desbetreffende eiland. Na wat geharrewar met de burgemeester krijg je een boerderijtje aangeboden, waarna jij de trotse nieuwe inwoner van dit land bent.

Solide basis van een farming-sim

In de dagen daarna krijg je alle standaardonderdelen van een boerderij-sim voor je kiezen. Gebruik je tools om je overgroeide boerderijtje op te ruimen (bijl, pikhouweel, schep, gieter, sikkel ) en gebruik de verkregen materialen om dingen te bouwen. Plant zaadjes, houd dieren, maak eten, verkoop van alles om geld te verdienen, koop nieuwe dingen en praat met iedereen in het dorp om vriendjes te worden. Het zit er allemaal in, maar Fae Farm doet veel dingen wel net een beetje anders. Zo zijn er heel veel kleine quality-of-life dingetjes aanwezig. Je hoeft bijvoorbeeld niet zelf tussen de tools te wisselen, de game snapt zelf welke je wilt gebruiken. Ook water geven met je gieter gaat makkelijker, aangezien hij zelf tiles selecteert die nog geen water hebben gehad als je erbij in de buurt staat. Alleen het verkopen van je spullen is in het begin wat lastiger, in plaats van een bak op je erf zul je naar de markt moeten om je spullen daar te verkopen.

Quests in plaats van routines

Dit werkt als een solide basis, maar eigenlijk doet het er niet zoveel toe. Het klinkt misschien wat vreemd, maar waar Fae Farm uniek probeert te zijn is ook juist net waar het stuk loopt. De grap van boerderij-sims is namelijk dat ze je niet echt iets geven om te doen. Je hebt een boerderij, je hebt de middelen om deze te verbeteren, maar deze games gaan jou niet vertellen hoe je dit moet indelen. De hele grap is juist dat je probeert een routine te vinden en je zelfs doelen stelt waar je naartoe wilt werken. Fae Farm gooit dit overhoop door quests te introduceren. Voor van alles. Zo zijn er quests om alle onderdelen van het boerenleven aan je te introduceren, quests om vrienden te worden met personages, quests om het verhaal voort te zetten (en daarmee nieuwe dingen te unlocken), simpele fetch quests waarbij iemand iets van je wil en nog meer.

Het probleem daarvan is dat dat routine bouwen dus bij je wordt weggehaald. Ik hoef niet zelf een een doel te verzinnen, want dat doet de game voor me. Handig misschien, maar hierdoor valt het boerderij-gedeelte wel weg. Want waarom zou ik wortels gaan verbouwen als deze quest 10 lumber van me vraagt? Voor het geld hoef je het niet te doen, want de beloning van de quests zijn vaak meer dan voldoende. Al snel merkte ik dat ik alleen een bulk groente in het begin van het seizoen verbouwde, voor het geval ik die ergens nodig voor had. Maar zo lang het niet hoefde was ik iets anders aan het doen. Zelfs de verschillende boerderijen die je unlockt konden daar niet echt iets aan toevoegen.

Anders is niet slecht

Maar om duidelijk te zijn: dit maakt het geen slechte game. Het wordt alleen een ander soort game. Het heeft meer weg van games als Fantasy Life. Zo ging mijn aandacht bijvoorbeeld al snel naar het verkennen van de wereld. Fae Farm voelt vanaf het begin heel open. Dit komt vooral door het feit dat je kunt spingen, en de game je niet tegenhoudt met onzichtbare muren. Ja, aan de randen wel natuurlijk, maar daarbinnen mag je zo gek doen als je zelf wilt. En het wordt nog beloond ook! Overal in de wereld liggen recepten die je kunt vinden, en deze liggen op de gekste plekken. Daarnaast zul je niet meteen overal kunnen komen. Net als andere farming-sims zul je je tools moeten upgraden om grotere/sterkere materialen te verzamelen, maar ook zijn sommige plekken afgesloten tot je de juiste toverkracht hebt verzameld. Deze speel je vrij door, jawel, de story quests te voltooien.

Maak het zo mooi als je zelf wilt

Wel zit er een bulk content in wat customization betreft. Er zijn honderden voorwerpen waarmee je je boerderij kunt aankleden, zowel binnen als buiten. Daarvan verhogen sommige ook daadwerkelijk je stats als je ze in je huis zet. Om die te maken heb je natuurlijk wel allemaal ingrediënten nodig, en hoewel die keten op sommige punten wel erg ingewikkeld is, is het een fijne gameplay-loop om mee bezig te blijven. Handig is daarbij dat je de verschillende werktafels gewoon “aan” kan zetten, met tientallen opdrachten per keer. Als je terug komt is het wel eens een keertje klaar. Uiteindelijk is er dus meer lol te halen uit het geheel persoonlijk maken van je boerderij en je outfit dan het daadwerkelijke boeren.

Wat is er bijzonder aan de multiplayer?

Wie de trailers daarnaast heeft gezien weet dat de game zich ook focust op multiplayer. Tot 4 spelers kunnen samen de wereld van Azoria verkennen, en alhoewel dit prima werkt is het wel wat simpel. Zo deel je alles. Van recepten die je vindt tot het geld en de huizen. Technisch gezien zou ieder een eigen huis kunnen gebruiken (aangezien je meerdere boerderijen krijgt), maar eigenlijk is alles gewoon van iedereen. Ook heb je maar één globale opslagplaats waar iedereen bij kan. Het werkt prima, maar behalve dat het leuk is om samen te gamen voegt het niets baanbrekends nieuws toe. Het is me dan ook een raadsel waarom de game er zoveel focus op legt.

NPC’s hebben weinig persoonlijkheid

Het enige wat echt jammer is zijn de NPC’s. Die voelen een beetje aan alsof ze erin zitten omdat het moet. De wereld loopt over van de personages, maar naast dat sommige je spulletjes verkopen doen ze niets. NPC’s hebben bijna geen originele dialoog (vaak herhalen ze de één of twee zinnen die met je huidige quest of het seizoen te maken heeft) en zelfs het hele “geef items om vrienden te worden” is er grotendeels uitgehaald. Je wordt vanzelf vrienden als je maar vaak genoeg met een personage praat, en alleen romantische opties kun je cadeautjes geven. Hierbij krijg je alleen niet de keus om ze zomaar wat te geven, je kunt alleen geven wat ze willen hebben. Jammer, want de potentie is er zeker. Stel dat de quests gebruikt zouden worden om de relaties met de personages uit te diepen. Dan zou je plotseling een reden hebben om iemand te helpen in plaats van alleen naar de beloningen te kijken.

Conclusie

Al met al is Fae Farm een leuke game. Het doet zijn best om zich van andere farming-sims te onderscheiden en dit werkt half. Want hoewel het goede ideeën heeft om het genre te verbeteren, laat het op andere vlakken weer steken vallen. Hierdoor voelt het tijdens het spelen als een andere game dan hoe het zichzelf probeert neer te zetten. Als je dat echter omarmt, houd je een prima “farming”-simulator over waar je behoorlijk wat tijd in kwijt kan raken. Het enige wat je dan nog moet beslissen is of je dat het waard vindt. Want alhoewel de game zeker goed afgewerkt is betaal je wel de volle mep: de game is in de eShop €59,99. En om dat het waard te maken moet je toch wel echt een fan zijn van dit soort games.

+ Degelijke rustgevende farming sim, doet grotendeels wat je verwacht met een magische twist

+ Quality-of-Life changes zijn zeer welkom, maken het je leven een stuk makkelijker

+ Wereld voelt vrij en open, verkennen ervan is leuk

+ Heeft veel opties om je boerderij te personaliseren en dingen om te unlocken

– Het ontbreekt de personages aan persoonlijkheid; wereld verliest hierdoor aardig wat charme

– De beloningen van quests maken het boerenleven bijna overbodig

– Prijs is veel te hoog voor wat het geeft

DN-score: 7,2