[Special] Tips om een betere Mewtwo Y-speler te worden in Pokémon Unite

Wil jij leren om met Mewtwo Y te spelen in Pokémon Unite? Ontdek dan hier wat handige trucjes.

Het is ondertussen alweer ruim twee jaar geleden dat Pokémon Unite verscheen, ondertussen zijn er vele nieuwe personages verschenen waaronder dus Mewtwo. Vanwege de tweede verjaardag onthulde Pokémon de toevoeging van Mewtwo aan het spel met beide Mega Evolutions. Mewtwo X verscheen al eerder en recent was het dan de tijd aan Mewtwo Y. In deze guide kijken we naar wat Mewtwo voor personage is en wat tips om beter te worden in het gebruik van het personage.

Wat is Mewtwo voor personage?

Mewtwo wordt gezien als een makkelijk personage om te leren en dat is te zien aan de novice-markering in het spel. In tegenstelling tot Mewtwo X is het echter een ranged attacker. Dit houdt dus in dat er een focus ligt op het aanvallen van een afstand. Dit in plaats van de melee close range aanpak van Mewtwo X. Mewtwo Y is dus perfect om de rol van ADC (Attack Damage Carrier) op zich te nemen en veel schade aan te richten.

Om te mega evolueren moet je met Mewtwo eerst flink wat schade toebrengen aan vijanden om een balk te vullen. Wanneer die vol is zul je automatisch evolueren voor een bepaalde tijd. Daarna verander je terug tot de balk opnieuw vol is.

Welke moves zijn het handigste?

Mewtwo Y kan je het beste je speelstijl focussen rondom één van zijn moves en dat is Psystrike. Deze kun je vanaf het vijfde level ontvangen en persoonlijk zou ik hem combineren met teleport. De reden hiervoor is simpel.

Niet alleen heeft Psystrike een flinke range, hoe verder je er vanaf staat des te meer schade die doet. Ook worden de vijanden maar liefst 10% langzamer. Om het nog mooier te maken eindigt de aanval met een explosie die ook vijanden om het doelwit heen raakt. Tot slot, hij kan door/over muren heen gebruikt worden!

Nu kun je dus vijanden flink tegenwerken, maar wat dus als je zelf aangevallen wordt? Je kunt als andere aanval kiezen voor Recover en Teleport. Recover spreekt voor zich, maar Teleport is interessant. Niet alleen kun je deze twee keer achter elkaar gebruiken (binnen een paar seconden na de eerste), maar je kunt er ook mee door muren heen. Perfect dus voor een snelle ontsnapping.

Wat zijn de handigste items?

Om Mewtwo Y maximaal te kunnen benutten zul je dus items en emblems moeten gebruiken die aanvalssnelheid verhogen of de schade verhogen van je aanvallen. De aanvallen van Mewtwo Y hebben een focus op Special Attack. Dus ik zou kijken naar opties die dat doen. Voor de snelheid kun je onder andere Muscle Band gebruiken of de Slick Spoon. Voor de Special Attack stat zou ik de volgende aanraden: de Shell Bell of Sp. Atk Specs.