Speel Slay the Spire gratis met Games op Proef!

Een strategiespel met spannende kaarten!

Voor de gamers met een Nintendo Switch Online abonnement is het strategie spel Slay the Spire vanaf volgende week gratis te spelen met Games op Proef. Je kunt de game van 19-09-2023 tot en met 25-09-2023 uitproberen en downloaden via de Nintendo eShop. Alle voortgang die je in deze proeftijd hebt geboekt, kan als het goed is worden overgedragen naar de volledige versie. Slay the Spire werd in juni 2019 oorspronkelijk gelanceerd voor de Nintendo Switch. Mocht je het spel nog niet kennen of hebben aangeraakt, grijp dan nu je kans!

Slay the Spire is een strategisch kaartenspel waarbij iedere keuze die je maakt belangrijk is. Kies je kaarten verstandig en zorg ervoor dat je weet wat het precies doet. Er zijn honderden kaarten die je kunt gebruiken om de Spire te beklimmen. Gebruik verschillende combinaties en selecteer de kaarten die samenwerken om de vijanden te vernietigen. De Spire ziet er elke keer weer anders uit. Kies jij voor het veilige of het riskante pad? Ga het gevecht aan met unieke en variabele vijanden, ontdek verschillende relikwieën en vecht zelfs tegen diverse eind bazen!

In de Spire zijn krachtige items te vinden die ook wel relikwieën worden genoemd. De effecten van deze relikwieën kunnen je kaartendeck een grote boost geven. Blijf wel alert, want een relikwie kan ook andere effecten hebben en meer kosten dan alleen goud.

Bekijk hier de trailer van Slay the Spire voor wat inspiratie:

Kun jij ook niet wachten om deze spannende, strategische kaarten game uit te proberen? Laat het ons weten in de reacties!