Twee nieuwe trailers voor DECAPOLICE

Afgelopen februari kondigde LEVEL-5 DECAPOLICE aan. De laatste keer dat we nieuwe beelden van deze game zagen is inmiddels een tijd geleden. Zojuist heeft LEVEL-5 weer twee nieuwe trailers gedeeld. Deze kan je onderaan bekijken. De game wordt nog dit jaar verwacht. Tijdens de Tokyo Game Show, die komende week gehouden wordt, komt er mogelijk meer informatie.

De eerste trailer laat in het kort zien hoe je een zaak kan onderzoeken en vervolgens oog in oog staat met een monster. De tweede trailer is een “concept image”-trailer. Dat houdt in dat het voornamelijk toont hoe de omgevingen en andere ontwerpen eruitzien.

DECAPOLICE is een RPG die draait om detectivewerk. In de game speel je als de detective Harvard, die criminelen moet opsporen. Dit opsporen doet hij door te switchen tussen de echte de virtuele wereld. In de virtuele wereld DECASIM is de echte wereld geheel nagemaakt en daarmee dus ook de herinneringen aan elk eerder vergrijp. Dit is dus de geschikte plek om aanwijzingen te zoeken die je helpen om een crimineel in de echte wereld te vangen.

De officiële site van de game kan je hier vinden.